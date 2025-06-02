Sihirli Annem'in Çilek'i pilot sevgilisiyle evlendi! Dansları sosyal medyaya damga vurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterine hayat veren güzel oyuncu Zeynep Özkaya, pilot sevgilisi ile dünyaevine girdi. Törene Sihirli Annem’de rol alan arkadaşları da katıldı.

Uzun bir süredir pilot sevgilisi Oğulcan Can ile uzun bir süredir aşk yaşayan Zeynep Özkaya, geçtiğimiz kasım ayında aile ve arkadaşlar arasında gerçekleştirilen sade bir tören ile nişanlanmıştı.

BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ YAPMIŞTI

Pilot sevgilisi Oğulcan Can ile hayatını birleştirmeye hazırlanan oyuncu, düğün öncesi yakın arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi yapmıştı. Güzel oyuncu o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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DÜNYAEVİNE GİRDİ

Sihirli Annem’in Çilek’i, pilot sevgilisi Oğulcan Can ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin dansı çok konuşuldu. Özkaya düğününe gelenlere teşekkür etti:

"Dün gece hayal ettiğimden bile güzeldi. Hikayemize ortak olan bütün sevdiklerimiz iyi ki varlar. Sizi çok seviyoruz."

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'AY KALBİM'

Sihirli Annem dizisinde Özkaya'nın ablasını canlandıran Gizem Güven yaptığı paylaşımda, "Ay kalbim. Çok güzelsiniz. Sizi seviyorum" ifadelerine yer verdi.

Törene; Sihirli Annem’den rol arkadaşları Gizem Güven, İnci Türkay, Jennifer Boyner, Dilara Kurtulmuş ve Buğra Özmüldür de katıldı.

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