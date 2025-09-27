Sihirli Annem'in Eda'sı Defne Joy Foster'ın oğlu Can kocaman oldu! Hık demiş annesinin burnundan düşmüş

Bir çoğumuzun çocukluk dizisi olan Sihirli Annem’de Eda rolüyle hafızalarımıza kazınan Defne Joy Foster’ın ani ölümü sevenlerini kahretmişti. Foster’ın geride bıraktığı küçük oğlu Can Kılıç Solmaz büyüdü kocaman oldu. Can’ı görenler ‘tıpkı annesi’ dedi.

Sihirli Annemde Eda karakterine hayat veren Defne Joy Foster 2011 yılında astım krizine bağlı kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmişti. Genç oyuncunun ölümü sevenlerini ve geride bıraktığı 2 yaşındaki oğlunu üzmüştü.

OĞLU KOCAMAN OLDU

Defne vefat ettiğinde oğlu Can Kılıç Solmaz henüz iki yaşındaydı. Foster’ın minik oğlu kocaman oldu. Can Kılıç Solmaz şu an 15 yaşında bir delikanlı. Can'ın spor salonunda çekilen son görüntüsü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

“TIPKI ANNESİ” YORUMU YAPILDI

Can Kılıç Solmaz'ı görenler 'Annesinin kopyası', 'Tıpkı annesi', 'Aynı annesi olmuş' gibi yorumlarda bulundu.

