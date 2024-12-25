Sihirli Annem’in oyuncuları yıllar sonra buluştu! Betüş, Çilek ve Ceren bir arada

Dizide anneleri Betüş’ü canlandıran ve şu anda İngiltere’de yaşayan İnci Türkay, eski rol arkadaşları Zeynep Özkaya (Çilek) ve Gizem Güven’i ağırladı. Üçlünün bir araya geldiği kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

“ZAMAN GERİYE AKSIN”

Zeynep Özkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Seni çok seviyoruz sihirli annemiz” notunu düşerken, Gizem Güven ise buluşma fotoğrafına, “Zaman geriye aksıııın ve bir süre öyle kalsın. Sizi çooook seviyorum! Betüş’ümüze kavuştuk” ifadelerini kullandı.

Buluşma sonrası İnci Türkay da duygusal anlarını takipçileriyle paylaşarak, yıllar sonra gerçekleşen bu buluşmayı ölümsüzleştirdi.