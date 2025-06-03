Sihirli Annem'in Perihan Teyzesiydi! Ünlü oyuncudan korkutan haber geldi

Sihirli Annem dizisinde Perihan Teyze karakterine hayat veren Gül Onat, pankreas kanserine yakalandığını duyurmuştu. Ünlü oyuncudan korkutan haber geldi.

YAŞADIĞI SÜRECİ ANLATMIŞTI

Uzun bir süredir setlerden uzak kalan ünlü oyuncu Gül Onat setlerden uzak kalmasının nedeninin hastalığı olduğunu açıklamıştı. Onat, yaşadığı süreci şu sözlerle açıklamıştı:

"Ben de hesapladım 10 gün sonra mı olayım daha mı önce ameliyat olayım. Bayram giriyordu araya. 10 gün sonra ölürsem biraz daha yaşayayım dedim. 45 dakikalık ameliyat sürdü 8 saat. Doktor her dakika başımda. Benim lafım 'bu hastaneden çıkamayacağım.' Allah can düşmanıma vermesin. Çok zor bir süreçti gerçekten. Ne zaman öleceğim acaba diyorum."

HASTANEDEKİ FOTOĞRAFI KORKUTTU

Sihirli Annem filminin galasına katılan Gül Onat, uzun süredir kanserle mücadele ediyor. Gül Onat'ı ziyarete giden hayranı paylaştığı kareyle usta sanatçının sevenlerini telaşlandırdı.