Sihirli Annem’in Perihan’ı Gül Onat hayranlarından dua istedi! ‘Çok ciddi ameliyat geçirdim’ dedi

Usta oyuncu Gül Onat, geçen yıl pankreas kanserine yakalandığını açıklamıştı. Onat, Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” için kamera karşısına geçmiş, ancak sağlık sorunları nedeniyle filmin galasına katılamamıştı. Usta oyuncu sevenlerinden dua istedi.

Sosyal medya fenomeni Murad Salahlı, usta oyuncu Gül Onat’ı tedavi gördüğü hastanede ziyarette bulundu.

"ÇOK CİDDİ BİR AMELİYAT GEÇİRDİM"

Salahlı’nın paylaştığı videoda sanatçı, sevenlerine “Çok ciddi bir ameliyat geçirdim. Hem dualarınızı bekliyorum hem de hepinizi sevgiyle öpüyorum” dedi.