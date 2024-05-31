Sihirli Annem'in Tuğçe'si hıçkıra hıçkıra ağlayarak kocasıyla yaşadıklarını anlattı

Bir dönemin en popüler dizilerinden 'Sihirli Annem'de hayat verdiği Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile hayatını birleştirmişti.

Zeynep ile Zehra adında iki kızı olan çift, 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı.

'İhanet' ve 'şiddet' iddialarının gölgesinde ayrılan ikili, geçtiğimiz günlerde yeniden karşı karşıya gelmişti.

Magazin gündemine bomba gibi düştü. Oyuncu Damla Ersubaşı, Pınar Kerimoğlu'nun programına katıldı.

Ersubaşı, Mustafa Can Keser'le olaylı sonuçlanan evliliği ile ilgili şöyle konuştu:

"Balık baştan kokar. Bizim düğün sürecimiz bile sorunlu oldu, o veya ben birimizin vazgeçmesi gerekiyormuş. Gelinlik mi giydim yoksa kefen mi bilmiyorum. Evliliğimde şükrettiğim tek şey çocuklarım."