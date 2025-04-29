Sihirli Annem'in vizyon tarihi belli oldu! Merakla bekleniyordu!

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan Sihirli Annem yıllar sonra film olarak vizyona girmeye hazırlanıyor. Filmin afişi yayınlanırken vizyon tarihi de belli oldu.

22 YILIN ARDINDAN VİZYONA ÇIKIYOR

Gizem Güven, İnci Türkay, Nevra Serezli, Damla Ersubaşı ve Buğra Özmüldür gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı film 22 yılın ardından vizyona çıkmaya hazırlanıyor.

Çekimleri tamamlanan “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” filminin ne zaman yayınlanacağı merak edilirken heyecanlandıran afiş geldi.

MERAKLANDIRAN AFİŞ YAYINLANDI

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan’ın oturduğu Poll Films imzalı filmin ilk teaser afişi yayınlandı.

TARİH BELLİ OLDU

Periler ve fanilerin dünyasında geçen yeni bir macerayı konu alan film, 30 Mayıs’ta vizyona girecek.