Sihirli Annem'in vizyon tarihi belli oldu! Merakla bekleniyordu!

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Sihirli Annem'in vizyon tarihi belli oldu! Merakla bekleniyordu!

Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem yıllar sonra aynı oyuncu kadrosu ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin ne zaman yayınlanacağı merak edilirken Sihirli Annem’den heyecanlandıran afiş geldi. Merakla beklenen filmin vizyon tarihi belli oldu.

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan Sihirli Annem yıllar sonra film olarak vizyona girmeye hazırlanıyor. Filmin afişi yayınlanırken vizyon tarihi de belli oldu.

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22 YILIN ARDINDAN VİZYONA ÇIKIYOR

Gizem Güven, İnci Türkay, Nevra Serezli, Damla Ersubaşı ve Buğra Özmüldür gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı film 22 yılın ardından vizyona çıkmaya hazırlanıyor.

Çekimleri tamamlanan “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” filminin ne zaman yayınlanacağı merak edilirken heyecanlandıran afiş geldi.

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Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan’ın oturduğu Poll Films imzalı filmin ilk teaser afişi yayınlandı.

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TARİH BELLİ OLDU

Periler ve fanilerin dünyasında geçen yeni bir macerayı konu alan film, 30 Mayıs’ta vizyona girecek.

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