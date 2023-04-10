'Şiir ve çizimlerim görücüye çıktılar el ele'

Yıllar yılı yazar olarak bellediğimiz Cazim Gürbüz'ün kendi tabiriyle çok eski olan şiir geçmişine yeni olarak bir de ressamlığı eklendi. Cazim Gürbüz bu yolculuğunu şöyle anlatıyor: "Şiir geçmişimiz çok eski elbette. Yıllardır yazmaktayız dergilerde, 5 tane de şiir kitabımız var.

Gelgelelim, çizim geçmişimiz hep topu 3 yıldır. Üç yıl önce, yani 71 yaşımda bir gün çizmeye başladım kara kalemle. Ustam yoktu, yine yok, resim öğrenimi görmemiştim, kendi kendimin öğretmeni oldum. Şimdilerde çizimlerim kocaman bir klasör doldurdu ve beğeniliyor, ilginç ve özgün de bulunuyor.

Ve ben artık şiirlerimle çizimlerimi eşleştiriyorum da… Bunu yapan ender şair-ressamlar vardır edebiyat tarihimizde, Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi. Biz de bu enderlerin arasına girme çabasındayız.

Size, kitaplarıma girmeyen yeni şiirlerim ile çizimlerimin eşleştirilmiş hâlini sunacağım. Bakalım beğenecek misiniz?

SORGU YORGUNU

Bu dağın buzulu kızgın lav bekler

Bu çölün kumları çise dargını

Bu yeraltı nehri kimin içinde

Bu çağlayan var ya, suyun çılgını

Bu fırtına üzgü, bu dalga yazgı

Bu kuşun dilinde en güzel ezgi

Bu masmavi boşluk sonsuza sezgi

Bu katmerli bulut rahmet dolgunu

Bu uçkunla yandım, bu selle söndüm

Bu nice sondur ki en başa döndüm

Bu dünyadan hangi dünyaya indim

Bu bitkin yargılar sorgu yorgunu

KULAĞA SES RAYI

Sözümü yeminle köşelemişim

Coşkumu içkiyle eşelemişim

Bakmışım ki hazret oralı değil

Kulağına ses rayı döşemişim

TOKAT OMUZ HALAYI

Üstleri başlarında desenle renklerin hünerli işbirliği

kolları ve elleri denge dayanışmasındadır

ayaklarıysa erkeklerin omuzlarında

yerini bulmanın övüncüyle pek mutlu.

Bu halayda nice inceliklerin iletisi var

devinimler, adımlar, figürlerde simgeler yüklü.

Erkek yücelir omuzunda kadınla halay döndükçe

özgürlüğü artar omuz verilen kadının

gönder olur sevda ve saygının erkeksi bayrağına

sorumluluk yükler ayak bastığı omuzlara.

Gelgelelim yöresel

ve Tokat'a özgü kalmamalı bu halay

Acun da öğrenmeli, dönmeli bu halayla.

Ve demeli ki Türk çocuğu gönenle, güvenç ve övünçle:

Türk Ulusu çok devletler kurup

sayısız utkular kazandığı için değil

Tokat Omuz Halayı gibi

kadının başlarda gezdirildiği bir halayı

kurgulayıp oynadığı için büyük ulustur

ÖZÖNÜ-GÖZÖNÜ

İçledim içyüzünü gördüm özünü

Sense neler oluşturdun neler dışımda

İçler dışlar çarpımına girildi kaçınılmaz

Gözönü gitti, özönü göz önünde

YOLLARLA SAYILAR ARASINDA

Diyelim bir yoldur, ikiye yol açar mı ki?

Üç dönüşse dört dönülmez midir?

"Dokuzum durak, onum oturak" derdik çocukken

Kırk çıkma çağrışımı, yüz kötü numara mıdır?

YAŞAM KOÇUMUZDUR ANILARIMIZ

Biz can versek de

ölümleri ve yaşamları belleğimizin elindedir.

Bizi biz yapan olarak seçilmişleri

yad'a düşüveriyorlar çağrışımlarla.

Kanılarımız oluyorlar

yargılanmalarımız vicdanlarımızda

ve yaşam koçumuzdurlar yerine göre.

Dürüst olmalıyız anlarımıza karşı

çünkü onlarla yeterliyiz.

AV, SAV, GİZEM

İyi bakmazlar vardır

burunları kafalarını ele verir

kulakları kötü frekanslara hasret

Bu görüntü güçlü içlilerin

çevirtir gökyüzüne yüzlerini

yanı başlarında bilmece yığınağı

kaygı sarmalları

Ve işte oralarda bir yapma kutsal

insan işi

iki düğmelik gizem

Anlamların avında

karalamaların savında

hadi kalk gidelim

belli ki o diyar bizim