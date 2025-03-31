Siirt büryanı bayramda kapış kapış gitti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Siirt büryanı bayramda kapış kapış gitti

Siirt'in meşhur lezzetlerinden büryan kebabı, Ramazan Bayramı'nda oldukça ilgi gördü.

Kuzu etinin kuyuda buharda pişirilmesiyle yapılan ve asırlık tarihiyle şehrin önemli kültürel lezzetlerinden Siirt büryan kebabı, Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Türk Patent Enstitü'nce tescillenen büryan kebabı kentte yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ramazan ayı nedeniyle uzun süredir büryan yemediğini belirten Sait Özevin, "Ramazan ayı nedeniyle çarşıya çıkmıyor büryana gelmiyorduk. Özlemiştik.

Bayram nedeniyle ilk işimiz büryan yemek oldu. Çok güzeldir. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Siirt büryanı bayramda kapış kapış gitti

Siirt büryanı bayramda kapış kapış gitti

Siirt büryanı bayramda kapış kapış gitti

Siirt büryanı bayramda kapış kapış gitti

Siirt büryanı bayramda kapış kapış gitti

Siirt büryanı bayramda kapış kapış gitti

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