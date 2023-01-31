31 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Siirt Merkez’de icradan satılık dükkan

T.C. Siirt İcra Dairesi tarafından Siirt Merkez'de 44 m² dükkan icradan satılacak.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 11:54
Takip Et

Siirt Merkez’de icradan satılık dükkan

Siirt Merkez’de icradan satılık dükkan
+
Aa
-

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; SİİRT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, YENİ MAHALLE, 408 ADA, 25 PARSEL, HASTANE CADDESİ MEVKİİ, ZEMİN KAT, 48 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMLÜ DÜKKAN NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ. Taşınmaz Yeni Mahalle, Vacit Üçok caddesi üzerinde bulunmakta olup Yenimahalle camiine 110 metre, Güres Caddesine 90 metre, Milli Eğitim lojmanlarına 120 metre, Sancaklar İlköğretim Okuluna 150 metre, eski Siirt Valiliği binasına 400 metre, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1000 metre mesafede yer almaktadır. Betonarme olarak inşa edilen 6 katlı apartman asansörlü ve doğalgazlıdır. İcra konusu zemin kat 48 numaralı bağımsız bölümlü dükkan üzerinde yapılan tetkik ve incelemelerde dükkanın işyeri olarak kullanıldığı, alanının 44,90 m2 olduğu, zemin kat kaplamasının fayans kaplama, dükkan ön cephesinin camekanlı olduğu, duvarının badana boya ile kaplı olduğu ve bu dükkanın görünümü itibari ile 0-3 yaşları arasında olduğu tespit edilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
1
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
2
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿İstanbul ve Ankara'da yağacak karın tarihi belli oldu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
3
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
4
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
5
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
6
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿Davutoğlu'ndan flaş adaylık çıkışı. Çatlatırcasına şu ana kadar söylemedik çünkü…
7
﻿Davutoğlu'ndan flaş adaylık çıkışı. Çatlatırcasına şu ana kadar söylemedik çünkü…
﻿Davutoğlu'ndan flaş adaylık çıkışı. Çatlatırcasına şu ana kadar söylemedik çünkü…
﻿Aydın'da uyuşturucu operasyonu
﻿Aydın'da uyuşturucu operasyonu
﻿Aydın'da uyuşturucu operasyonu
﻿Dünya Kupası başlıyor. Bu kez kulüpler oynayacak
﻿Dünya Kupası başlıyor. Bu kez kulüpler oynayacak
﻿Dünya Kupası başlıyor. Bu kez kulüpler oynayacak
﻿Kırşehir’de kar yağışı hayatı felç etti
﻿Kırşehir’de kar yağışı hayatı felç etti
﻿Kırşehir’de kar yağışı hayatı felç etti
﻿Emirgan'da görme engelli çiftin çığlık sesleri yankılandı
﻿Emirgan'da görme engelli çiftin çığlık sesleri yankılandı
﻿Emirgan'da görme engelli çiftin çığlık sesleri yankılandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.