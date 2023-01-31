Siirt Merkez’de icradan satılık dükkan

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; SİİRT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, YENİ MAHALLE, 408 ADA, 25 PARSEL, HASTANE CADDESİ MEVKİİ, ZEMİN KAT, 48 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMLÜ DÜKKAN NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZ. Taşınmaz Yeni Mahalle, Vacit Üçok caddesi üzerinde bulunmakta olup Yenimahalle camiine 110 metre, Güres Caddesine 90 metre, Milli Eğitim lojmanlarına 120 metre, Sancaklar İlköğretim Okuluna 150 metre, eski Siirt Valiliği binasına 400 metre, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1000 metre mesafede yer almaktadır. Betonarme olarak inşa edilen 6 katlı apartman asansörlü ve doğalgazlıdır. İcra konusu zemin kat 48 numaralı bağımsız bölümlü dükkan üzerinde yapılan tetkik ve incelemelerde dükkanın işyeri olarak kullanıldığı, alanının 44,90 m2 olduğu, zemin kat kaplamasının fayans kaplama, dükkan ön cephesinin camekanlı olduğu, duvarının badana boya ile kaplı olduğu ve bu dükkanın görünümü itibari ile 0-3 yaşları arasında olduğu tespit edilmiştir.

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