Siirt Silvan SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Siirt Silvan SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere temizlik görevlisi olan 4 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 – 45 yaş arasında olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
Şirvan ilçesinde en az 1 yıldır ikamet etmek
Seyahat engeli bulunmamak
Sağlık sorunu olmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Diploma fotokopisi
Sağlık raporu
2 adet fotoğraf
Adli sicil kaydı
İkametgah belgesi
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
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