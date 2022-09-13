Siirt Silvan SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Siirt Silvan SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere temizlik görevlisi olan 4 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 – 45 yaş arasında olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Şirvan ilçesinde en az 1 yıldır ikamet etmek

Seyahat engeli bulunmamak

Sağlık sorunu olmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Diploma fotokopisi

Sağlık raporu

2 adet fotoğraf

Adli sicil kaydı

İkametgah belgesi

Vukuatlı nüfus kayıt örneği