Siirt-Şırnak Karayolunda Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

Kaynak: DHA
Siirt-Şırnak Karayolunda Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı
Siirt-Şırnak kara yolunda yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 25 araç ile şarampole kayan kamyonet, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve jandarmanın çalışmasıyla kurtarıldı.

25 Araç Yolda Kaldı, 1 Kamyonet Şarampole Kaydı

Siirt-Şırnak kara yolu Meşindağı Geçidi mevkisinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar ve tipi nedeniyle 25 araç yolda kaldı. Bir kamyonet de kontrolden çıkarak şarampole kaydı.

Ekiplerin Çalışmasıyla Kurtarıldı

Olay yerine sevk edilen Karayolları Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla 25 araç ve şarampole kayan kamyonet kurtarıldı.

Kar Temizleme Çalışmaları Sürüyor

Bölgede kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yetkililer, sürücüleri kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyardı.

Uyarılar Yapıldı

Yetkililer ayrıca, sürücüleri ani fren yapmamaları, hız limitlerine uymaları ve görüş mesafesinin düştüğü durumlarda sis farlarını kullanmaları konusunda da uyardı.

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