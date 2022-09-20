Siirt Tillo SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Siirt Tillo SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 2 temizlik işçisi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 – 45 yaş arasında olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Askerlikle ilişiği olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Tillo’da en az 1 yıldır ikamet etmek

Seyahat engeli olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

İkametgah

2 adet fotoğraf

Nüfus kayıt örneği

Adli sicil kaydı

Diploma

Sağlık raporu