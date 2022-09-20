Siirt Tillo SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Siirt Tillo SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 2 temizlik işçisi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 – 45 yaş arasında olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Askerlikle ilişiği olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Tillo’da en az 1 yıldır ikamet etmek
Seyahat engeli olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
İkametgah
2 adet fotoğraf
Nüfus kayıt örneği
Adli sicil kaydı
Diploma
Sağlık raporu
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