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Siirt Tillo SYDV işçi alacak

Siirt Tillo SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 2 temizlik işçisi alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 12:11
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Siirt Tillo SYDV işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Siirt Tillo SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 2 temizlik işçisi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 – 45 yaş arasında olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Askerlikle ilişiği olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Tillo’da en az 1 yıldır ikamet etmek

Seyahat engeli olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

İkametgah

2 adet fotoğraf

Nüfus kayıt örneği

Adli sicil kaydı

Diploma

Sağlık raporu

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