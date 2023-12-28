Siirt'in sarı altını dudak uçuklatan fiyata satılıyor. Kullanıldığı yerler saymakla bitmiyor

Kaynak: İHA
Siirt'in sarı altını dudak uçuklatan fiyata satılıyor. Kullanıldığı yerler saymakla bitmiyor
Siirt'in Tilo ilçesinde menengiç, sarı altın ya da bıttım olarak bilinen bitkinin bu yılki hasadı başladı. Kilosu 800 TL'den satılan bitkinin kullanım alanı çok geniş.

Çerezden kahveye, ilaçtan sabuna neredeyse bir çok alanda kullanılan Siirt'in 'sarı altını'nın hasadı başladı.

Tilo ilçesindeki üreticiler saçları besleyici özelliğine sahip olduğu bilinen fıstığın aşılanmamış hali olan bıttımın kilosunun 800 TL'den satıldığını söyledi.

Özellikle Siirt ve Doğu bölgesinde yaşayan vatandaşların bildiği ve sıklıkla tükettiği kuruyemişlerden olan bu bitkinin tüm dünyaya artık ihracaatının yapıldığı belirtildi.

Sadece Siirt yöresinde yetişen bu fıstığın, bıttım ya da menengiç formunun, yabani yani aşılanmamış hali olduğunu aktaran Özbey, "Bu kuruyemişin bağımlı müşterileri var. Fiyatı kaç liraya yükselirse yükselsin tercih ediyorlar. Yurt dışından da talep ediliyor. Türkiye'nin her tarafına kargoyla da göndermeye başladık. Bitkinin taliplisi çok oluyor. Kilosu şu anda 700 ile 800 lira arasında oynuyor" ifadelerini kullandı.

Bıttımın en ufağının menengiç olduğunu belirten Özbey, "Bu bitki artık sabun üretiminde ve menengiç kahvesi üretiminde kullanılıyor. Mideye çok büyük faydaları vardır. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve çerez olarak da yenilir. Sabunun ve kahvenin ham maddesi olarak da kullanılır" dedi.

Lezzetinden vazgeçemediğini ve fiyatına bakmadan sürekli tükettiğini belirten müşterilerden olan Furkan Güneş, "Akşamları evimizde sürekli tüketiriz. Fiyatı biraz yüksek ama ne kadar yüksek olursa olsun vazgeçmiyoruz. Biz bunu çok seviyoruz. Fıstıktan daha lezzetli ve çok güzel bir tadı var. 100 gram aldık 80 liraya geldi. dedi.

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