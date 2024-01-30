Siirt'te 2 hastaya kar ve tipi nedeniyle ambulans ulaşamadı

Siirt'in Şirvan ilçesi Yamaçlı köyünde Behcice Durmuş’un dün gece saatlerinde ateşi çıktı Durmuş'un ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Köy yolunun kar ve tipi sebebiyle kapalı olması üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede temizleme çalışması başlattı.

KAPANAN YOL 3 SAAT SONRA AÇILDI

3 saatlik çalışmanın ardından yolun açılmasıyla köye ulaşıp ilk müdahaleyi gerçekleştiren 112 acil sağlık ekipleri, Durmuş'u hastaneye götürdü. Durmuş'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAPANAN YOL 2 SAAT SONRA AÇILDI

Siirt'in Pervari ilçesi Kışlacık köyünde de Berivan Karaduman isimli bir vatandaş, bacağına kaynar su dökülmesi sonucu yaralandı. Ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kar ve tipi sebebiyle kapanan köy yolu 2 saatlik çalışmayla İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılıp, 112 Acil Sağlık Ekipleri, Karaduman'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Karaduman'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.