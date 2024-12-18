Siirt’te 3 kardeş sobadan zehirlendi

Siirt'te, sobanın içindeki közleri odanın içine bırakan üç kardeş, sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Olay, gece saatlerinde Barış Mahallesi'nde meydana geldi.

Ailenin durumu fark etmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Üç kardeş, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Diyarbakır'a sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu olay, karbonmonoksit zehirlenmesinin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.