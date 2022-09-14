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400 yıllık ağaçların verdiği ürün altınla yarışıyor

Siirt'e geçen yıl iç piyasada 350 liraya satılan bıttımın (menengiç) kilogram fiyatının bu yıl ürünün az olması nedeniyle 500 liraya kadar çıkması bekleniyor. Yaşları 150 ile 400 yıllık olan bıttım ağaçları, ilk günkü gibi ürün vermeye devam ediyor. 

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 16:52
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Siirt'te 400 yıllık ağaçların verdiği ürün altınla yarışıyor

400 yıllık ağaçların verdiği ürün altınla yarışıyor
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İHA'nın haberine göre, Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Fersaf, Sinep, Halenze ve İkizbağlar köylerinde yaşları 150 ile 400 yıllık olan bıttım ağaçları, ilk günkü gibi ürün vermeye devam ediyor. 

Bu ağaçların koruma altına alınması için Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışma başlattı. 300 yıllık bıttım ağaçlarının asırlara meydan okuduğunu söyleyen Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, tarihi ağaçlara sahip çıkılması gerektiğini belirtti. 

Günbat, “Bugün Tillo bölgesinde asırlık bıttım ve fıstık ağaçlarımızı gezdik. Maalesef bu sene bıttımda ürün yok denecek kadardır. Ama bu asırlık ağaçlarımızı muhakkak sahiplenerek gelecekte Siirt tarımına, ekonomisine katkılarını görüyoruz" diye konuştu. 

Günbat "Hem de bu ağaçları yaşatmamız gerekiyor. Bu sene bıttımın az olması büyük ihtimalle fiyatlara da yansıyacaktır. Bu ağaçları canı gönülden sahiplenip, bakımlarını Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Ziraat Odası ve valiliğin de katkılarıyla yapmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.

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