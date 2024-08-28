Siirt'te 5 bin 55 paket kaçak sigara ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Siirt'te 5 bin 55 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'in Eruh ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde, 5 bin 55 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Siirt Valiliği, ele geçirilen kaçak sigaralarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları neticesinde; Şırnak'tan Siirt il merkezine kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaşılması üzerine, Eruh, Gedikkaşar köyü yol ayrımında durdurulan bir araçta yapılan aramada; çeşitli markalarda toplam 5 bin 55 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, olayla ilgili gözaltına alınan S.Y. isimli şüpheli hakkında adli tahkikatın devam ettiği bilgisi verildi.

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