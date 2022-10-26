Siirt'te bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yeni Mahalle'deki bir ortaokulun önünde C.S. (14) ve M.K. (14) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine göğsünden bıçaklanan M.K. ağır yaralandı.
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli C.S. gözaltına alındı. (AA)
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