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  • Cam silerken 7. kattan düşen kadın ağır yaralandı

Cam silerken 7. kattan düşen kadın ağır yaralandı

Siirt'te bir binanın 7. katındaki evinin camını silerken beton zemine düşen kadın, ağır yaralandı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 16:52
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Siirt'te cam silerken 7. kattan düşen kadın ağır yaralandı

Cam silerken 7. kattan düşen kadın ağır yaralandı
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Veysel Karani Mahallesi'ndeki bir binada oturan Aysel T. (24), cam silmek için çıktığı pencereden dengesini kaybederek, beton zemine düştü.

Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (AA)

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