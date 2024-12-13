Siirt’te çiftçilere üzüm sıkma makinesi dağıtıldı

Tören, il protokolü ve çiftçilerin katılımıyla Siirt Tarım ve Ağaç Müzesinde gerçekleştirildi. Programda konuşan Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya; Siirt'in, Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti. Vali Kızılkaya; "İlimizde tespit edilen 27 farklı üzüm çeşidiyle 22 bin 355 dekar alanda 14 bin 895 ton üzüm üretilmekte olup bu rakamla biz Türkiye genelinde 28. sıradayız. Ancak hedefimiz bağ alanlarımızı 28 bin dekara ve sofralık üzüm üretimimizi ise 50 bin tona çıkararak, Türkiye'de ilk 15'e girmektir" ifadelerini kullandı.

Üzüm sıkma makinesi alan çiftçi Mehmet Nuri Sevgin; "100 dönüm civarında hem Eruh'ta hem Siirt'te üzüm bağım var. Bu üzümleri sıkarken çok büyük zahmetler yaşıyorduk. Valiliğimizin düzenlemiş olduğu proje kapsamında sıkma makinesi aldım ve bu sıkma makinesiyle iş gücümü 8'de 1'ine düşüreceğim. Geçen sene böyle bir deneyim yaşadım. Bir çiftçiden almış olduğum makineyi kullandım ve çok memnun kaldım" şeklinde konuştu.

Yüzde 70 hibe ile 50 adet arı kovanı alan Ramazan Gündüz ise; "Arıcılıkla uğraşıyorum. Devletimizin verdiği arı kovalarıyla beraber arılarımızı geliştirdik. Çok şükür çok sayıda güzel bir arı seviyesine getirdik. Arılarımız üçe katlandı. Vermiş oldukları katkılarından dolayı valimiz, il tarım müdürüz ve ilçe tarım müdürlerimize teşekkür ederiz. Devletin desteğiyle aracılığımızı bayağı geliştirdik" ifadelerini kullandı.