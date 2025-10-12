Siirt'te çocukların korunması için denetim. Ekipler, 449 okul ve çevresi, 43 yurt ve çevresi, 83 işyeri, 8 internet kafe, 118 metruk bina, 764 araç, 1785 şahsı denetledi.

Bununla birlikte Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından okul etrafındaki dükkanlar ve işletmelerin de denetimleri gerçekleşti.

Siirt'te çocukların korunması için denetim - Resim : 1

Yapılan açıklamada, denetlenen 260 iş yerinden 145 iş yerine uyarı, 7 iş yerine ise toplam 23 bin 483 lira idari yaptırım uygulandığı 3 işyeri hakkında ise işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadığından faaliyetlerinden men edildiği kaydedildi.

Okul çevrelerinde bulunan başıboş köpekler için de gerekli tedbirler kapmamında köpeklerin toplatıldığı bildirildi.