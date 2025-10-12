Siirt'te çocukların korunması için denetim. Ekipler, 449 okul ve çevresi, 43 yurt ve çevresi, 83 işyeri, 8 internet kafe, 118 metruk bina, 764 araç, 1785 şahsı denetledi.

Bununla birlikte Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından okul etrafındaki dükkanlar ve işletmelerin de denetimleri gerçekleşti.

Yapılan açıklamada, denetlenen 260 iş yerinden 145 iş yerine uyarı, 7 iş yerine ise toplam 23 bin 483 lira idari yaptırım uygulandığı 3 işyeri hakkında ise işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadığından faaliyetlerinden men edildiği kaydedildi.

Okul çevrelerinde bulunan başıboş köpekler için de gerekli tedbirler kapmamında köpeklerin toplatıldığı bildirildi.