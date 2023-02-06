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Siirt’te oto sanayi sitesinde deprem böyle hissedildi

Kahramanmaraş'taki 7,4 büyüklüğündeki deprem Siirt’te de hissedildi. Bir oto sanayi sitesinde depremin şiddeti kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 10:15
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Siirt’te depremin şiddeti kameraya yansıdı

Siirt’te oto sanayi sitesinde deprem böyle hissedildi
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi. Çok sayıda ölü ve yaralı var. En büyüğü 6.6 olmak üzere 66 artçı deprem meydan geldi.

İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Siirt'te de olmak üzere çok sayıda ilden hissedildi.

Siirt’te oto sanayi sitesinde depremin şiddeti bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İşte o görüntüler: 

 

 

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