Siirt’te oto sanayi sitesinde deprem böyle hissedildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedildi. Çok sayıda ölü ve yaralı var. En büyüğü 6.6 olmak üzere 66 artçı deprem meydan geldi.

İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Siirt'te de olmak üzere çok sayıda ilden hissedildi.

Siirt’te oto sanayi sitesinde depremin şiddeti bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İşte o görüntüler: