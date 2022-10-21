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Doğuştan yemek borusu kapalı olan Tarık bebeğin mucize kurtuluşu

Siirt'te dünyaya gelen ve doğuştan yemek borusu ve makatı kapalı olan, sol böbreği olmayan ve sağ böbreğinde de darlık bulunan bebek, sevk edildiği Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatlarla sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 14:10
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Siirt'te doğuştan yemek borusu kapalı olan Tarık bebeğin mucize kurtuluşu

Doğuştan yemek borusu kapalı olan Tarık bebeğin mucize kurtuluşu
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AA’nın haberine göre; Siirt’te yaşayan 28 yaşındaki Ayşe Akan ve 32 yaşında Dündar Akan çiftinin ilk bebekleri 16 ay önce hastanede dünyaya geldiği bildirildi. Soyadları Akan olan çift, merhum sanatçı Tarık Akan’ı çok sevdikleri için bebeğin ismini Tarık koyduğu ifade edildi. Doğar doğmaz sağlık sorunları olduğu anlaşılan bebek, Siirt’ten Diyarbakır DÜ Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Tarık bebek, hastanede Çocuk Cerrahi Bölümünde Doç. Dr. Bahattin Aydoğdu ve ekibi tarafından 16 ay içerisinde, 3’ü makat, 1’i yemek borusu, 1’i de böbreğinden olmak üzere 5 ayrı operasyonla sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Tetkiklerde, bebeğin doğuştan yemek borusu ve makatının kapalı olduğu, sol böbreğinin bulunmadığı ve sağ böbreğinde de darlık olduğu belirlendiği ifade edildi.

Doç. Dr. Bahattin Aydoğdu, bebeğin doğar doğmaz hastaneye getirildiğini, yapılan tetkiklerin ardından ilk önce yemek borusu ve makata ilişkin ameliyat yaptıklarını dile getirdi.

Tarık bebeğin bu süreçte 5 ayrı operasyon geçirdiğini ifade eden Aydoğdu, “Hastamız 5 ameliyatla sağlığına kavuştu. Bu kadar büyük ameliyatlara rağmen hayata bağlanmış olması bizleri daha da mutlu ediyor. Eğer bu ameliyatları yapmasaydık ciddi sıkıntılar olacaktı. Hasta belki yaşamayabilirdi” ifadelerini kullandı.

Bebeğin geçirdiği operasyonların zor olduğunu ve bu ameliyatları hastanelerinde rahatlıkla yapabildiklerini anlatan Aydoğdu, bebeğin sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

“TABURCU OLMAYI BEKLİYORUZ”

Baba Akan da, evladının çok zorlu ameliyatlardan sonra sağlığına kavuştuğunu aktararak, “Bu başarılı ameliyatları yaptığı için hocamıza ve ülkemizin yetiştirdiği doktorlara teşekkür ediyoruz. Tarık Akan’ın sağlığı gayet iyi, taburcu olmayı bekliyoruz” diye konuştu.

Anne Ayşe Akan da bebeklerinin doğduktan sonra zorlu süreçlerden geçtiğini dile getirdi.

“Tarık, 5 ameliyat geçirdi. Çok şükür yolumuz doktorumuzla keşişti. Önce çocuğumu Allah’a sonra Bahattin hocamıza teslim ettik. İlk dönemler ameliyatı konusunda umutsuzdum. Sonra hocamız bana çok teselli verdi. Tarık, çok şükür sağlığına kavuştu. Oğlumun son ameliyatı da yapıldı” ifadelerini kullanan Akan, bundan sonraki süreçte de kontrol için Diyarbakır’a geleceklerini dile getirdi.

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