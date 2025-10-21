Olay, 16.00 sıralarında Afetevler Mahallesi Mehmet Süer Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir elektrik direğinde bulunan kablolar, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev alan direk söndürüldü. Olay yerine gelen enerji şirketi ekipleri, elektrik direğindeki onarım için çalışma başlattı.