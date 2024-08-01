Siirt'te eski karısını boğarak öldürülen kişi tutuklandı

Kaynak: AA
Siirt'te eski karısını boğarak öldürülen kişi tutuklandı

Siirt'in Ülkü Mahallesi'nde, eski eşi tarafından tülbentle boğularak öldürülen Saliha K'nin cenazesi hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İ.K, eski eşi Saliha K'nin evine giderek tartıştığı kadını tülbentle boğdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Saliha K, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İ.K, olayın ardından kaçtı ve Botan Vadisi Deliklitaş mevkisinde intihara teşebbüs etti. Yaralanan İ.K, hastanede tedavi altına alındı ve ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son Haberler
Birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren zanlı gözaltına alındı Yerel Haberler
Birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren zanlı gözaltına alındı
Cezaevi firarisi trafik ekiplerinden kaçamadı Yerel Haberler
Cezaevi firarisi trafik ekiplerinden kaçamadı
Cezaevi firarisi trafik ekiplerinden kaçamadı Yerel Haberler
Cezaevi firarisi trafik ekiplerinden kaçamadı
Keşan Kaymakamı Yılmaz ve 10 kişi, yedikleri yemekten zehirlendi Yerel Haberler
Keşan Kaymakamı Yılmaz ve 10 kişi, yedikleri yemekten zehirlendi
Gram altını tahtından edecek. 11 yıl sonra bir ilk Ekonomi
Gram altını tahtından edecek. 11 yıl sonra bir ilk
İzmir’de terör propagandası yapan 11 şüpheliye operasyon: 7 gözaltı Gündem
İzmir’de terör propagandası yapan 11 şüpheliye operasyon: 7 gözaltı
Efeler Ligi'nde yeni sezon fikstür çekimi yapıldı Spor
Efeler Ligi'nde yeni sezon fikstür çekimi yapıldı