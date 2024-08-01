Siirt'te eski karısını boğarak öldürülen kişi tutuklandı

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İ.K, eski eşi Saliha K'nin evine giderek tartıştığı kadını tülbentle boğdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Saliha K, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İ.K, olayın ardından kaçtı ve Botan Vadisi Deliklitaş mevkisinde intihara teşebbüs etti. Yaralanan İ.K, hastanede tedavi altına alındı ve ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.