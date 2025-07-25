Siirt’te feci kaza! Otomobil ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var

Kaza, sabah saatlerinde Doğan Mahallesi'ndeki Siirt Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil ters döndü. Kazada otomobilde bulunan Mehmet Özer (57), Hediye Özer (27) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili araştırma başlatıldı.