Siirt’te feci kaza: Otomobil vincin altına girdi, sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Deli'nin kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 56 AR 222 plakalı vince arkadan çarptı ve altına sürüklendi.

Kazanın hemen ardından, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Deli, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.