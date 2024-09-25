Siirt’te firari şahıslar yakalandı

Siirt'te birçok suçtan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Konu ile ilgili Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada; yakalanan zanlıların cezaevine teslim edildiği belirtildi. Açıklamada "İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; yapılan operasyonlar sonucunda, hakkında 7 farklı suçtan toplam 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. ve 13 farklı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan N.İ. isimli şahıslar yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.