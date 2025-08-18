Siirt’te gizemli ölüm! Otoparkta asılı olarak bulundu

SİİRT / OSMAN AYDAR

Siirt’te 26 yaşındaki Müslüm Yarar, otoparkta asılı halde ölü bulundu. Olayın sırrı çözülmeyi beklerken, savcılık geniş çaplı soruşturma başlattı.

SİİRT’TE ŞOK EDEN OLAY: GENÇ, OTOPARKTA ÖLÜ BULUNDU

Siirt’in Yeni Mahallesi’nde, öğretmenevi karşısındaki açık otoparkta yaşanan trajik olay, kentte büyük yankı uyandırdı. 26 yaşındaki Müslüm Yarar, asılı halde bulundu. Olayın ardındaki sır perdesi henüz aralanmazken, savcılık geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bu gizemli ölüm, Siirt’te hem şok etkisi yarattı.

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Soruşturmanın seyrini değiştirebilecek en önemli unsur, otopsi raporu olacak. Müslüm Yarar’ın ölümüne neyin yol açtığı, bu raporla netlik kazanacak. Savcılık, raporun ardından olayın intihar mı yoksa başka bir nedenle mi gerçekleştiğini kamuoyuyla paylaşacak. Şu an için tüm ihtimaller masada tutulurken, Siirt halkı bu gizemli olayın aydınlatılmasını sabırsızlıkla bekliyor.