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Siirt'te gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

Siirt il genelinde her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, broşür dağıtma ve afiş asma gibi etkinlikleri 15 gün süreyle yasaklandı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 14:51
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Siirt'te gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı
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Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin tesis edilmesinde muhtemel yasa dışı eylemlerin yaşanmaması amacıyla önlem alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında açık alanlarda toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, broşür dağıtma, afiş asma gibi il ve ilçe mülki sınırları içerisinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince 16 Kasım saat 00.01'den 30 Kasım saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

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