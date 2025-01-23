Siirt’te ilk kez tiroid kanseri ameliyatı gerçekleşti

Kaynak: İHA
Siirt’te ilk kez tiroid kanseri ameliyatı gerçekleşti

Siirt'te özel bir hastanede tiroid kanseri teşhisi konulan bir hastaya kentte ilk kez troid kanseri ameliyatı yapıldı.

Yaygın tiroid kanseri nedeniyle Siirt'te özel bir hastaneye başvuran İhsan Karataş, kulak burun boğaz uzmanı Op.Dr. Hakan Özkan ve genel cerrahi uzmanı Murat Özmen tarafından beş saat süren başarılı bir boyun diseksiyonu ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Op. Dr. Hakan Özkan tiroid kanserlerinin toplumda sıklıkla görüldüğünü fakat bu kadar büyük ameliyatlara neden olabilecek yayılımlara çok rastlanmadığını söyledi. Siirt'te tiroid kanseri nedeniyle ilk defa boyun diseksiyonu gerçekleştirildiğini ifade eden Op. Dr. Hakan Özkan, "Üçüncü basamak hastanelerde bile çok sık yapılmayan bu tür bir ameliyatı hastanemizde yapmış olmak ben ve arkadaşlarımı çok mutlu etti.

Umarım bu büyük başarılı ameliyatların devamı da gelecek, hayırlı olsun" dedi.

Siirt’te ilk kez tiroid kanseri ameliyatı gerçekleşti

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