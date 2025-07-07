Siirt’te kaldırım işgallerine ceza!

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada; kaldırım işgaline ceza yazıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kent genelinde yürütülen denetimlerde, özellikle seyyar satıcılara, kaldırım işgallerine ve halk sağlığını ilgilendiren iş yerlerine yönelik denetimler artırıldı. Zabıta ekipleri tarafından titizlikle yürütülen çalışmalarda, kaldırım ve yol işgali yapan seyyar satıcılar hakkında gerekli uyarılar yapılırken, kamuya açık alanların amacı dışında kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

Bu kapsamda, kaldırıma zincirlenen el arabaları ile seyyar satıcıların kullandığı araçlar zabıta ekiplerimiz tarafından toplanarak muhafaza altına alındı. Kaldırım işgallerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ise bugüne kadar 38 işletmeye toplam 53 bin 428 TL idari para cezası uygulandı. Kentte faaliyet gösteren manav, kasap ve diğer işletmelere yönelik özel denetimler de gerçekleştirildi.

Özellikle kasap işletmelerinde, açıkta sergilenen etlerin hijyen kurallarına aykırı olduğu, bunun da halk sağlığı ve gıda güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğu belirtilerek, et ürünlerinin içeri alınması konusunda işletmelere uyarılar yapıldı. Denetimler sırasında, kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen bazı işletmelere yazılı tebligatlar iletilerek, mevzuata aykırı uygulamaların sürmesi halinde idari yaptırımların uygulanacağı bildirildi. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz; kent estetiği, kamu düzeni ve halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini kararlılıkla ve aralıksız sürdürecektir" denildi.