Siirt’te kaybolan engelli şahıs bulundu

Kaynak: İHA
Siirt’te kaybolan engelli şahıs bulundu

Siirt merkez Aktaş köyünde kayıp ihbarı yapılan 50 yaşındaki zihinsel engelli, Başur Köprüsünde arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Siirt merkez Aktaş köyünde yaşayan 50 yaşındaki zihinsel engelli Hikmet Karaman'dan dün öğle saatlerinde haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve İHH arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Karaman'ı bulmak için köy ve çevresinde arama çalışması başlatıldı. Köyün yakınındaki Başur Köprüsünde ekipler tarafından bulunan Karaman, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son Haberler
Esrarla yakalanan 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi
Esrarla yakalanan 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi
Seyir halindeki aracın kaputuna tutunarak gitti
Seyir halindeki aracın kaputuna tutunarak gitti
Adıyaman'da olukları temizleyen kadının tehlikeli anları kamerada
Adıyaman'da olukları temizleyen kadının tehlikeli anları kamerada
Nesli tükenme tehlikesindeki yaban keçileri kayalıklarda görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesindeki yaban keçileri kayalıklarda görüntülendi
Yok artık bu kadarı da olmaz! Park halindeki araçtan tencere ve tava çaldı
Yok artık bu kadarı da olmaz! Park halindeki araçtan tencere ve tava çaldı