Siirt’te kıvılcımlar evi küle çevirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Siirt’te kıvılcımlar evi küle çevirdi

Siirt'te sobadan çıkan kıvılcımlar evi küle çevirdi. Yangında, çocuklar kendilerini dışarı attı, ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edilen bilgilere göre, Siirt Kurtalan ilçesinde Kayabağlar beldesinde İ.P.'ye ait olduğu belirlenen evde sobadan sıçrayan kıvılcımların yol açtığı yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.

Yangın sırasında evde yalnızca çocukların bulunduğu, annenin ise o sırada evde olmadığı öğrenildi. Çocuklar can havliyle kendilerini dışarı atarak kurtuldu.

Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan ve etkilenen olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Siirt’te kıvılcımlar evi küle çevirdi

Siirt’te kıvılcımlar evi küle çevirdi

Siirt’te kıvılcımlar evi küle çevirdi

Siirt’te kıvılcımlar evi küle çevirdi

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