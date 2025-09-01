Siirt’te kontroller soıklaştı: 13 iş yerine ceza uygulandı

Siirt'te 15-25 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 325 iş yeri kontrol edildi. Kurallara uymayan 220 iş yerine uyarı verilirken, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 13 iş yerine toplam 18 bin 278 lira idari yaptırım uygulandı. Denetimlerde seyyar satıcılar, kaldırım işgalleri ve hijyen kurallarına uymayan işletmelerin faaliyetleri yakından takip edildi. Görüntü kirliliğine yol açan 3 el arabası, 1 tezgah tahtası ile flama, reklam panosu ve araç lastikleri toplanarak ilgili birimlerde muhafaza altına alındı. Kent merkezinde otobüs duraklarına park eden iki araç ise Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırıldı ve sürücülere idari işlem uygulandı.

Siirt'teki zabıta denetimlerinin kent estetiği, kamu düzeni ve halk sağlığı açısından önem taşıdığı, çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.