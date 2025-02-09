Siirt'te köpeğe çarpmamak için manevra yaptı! Sonrası korkunç...Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA

Siirt'in Kurtalan ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, boş araziye devrildi. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt-Batman kara yolu Şenköy mevkisinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

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Fırat P. yönetimindeki 34 BBM 417 plakalı otomobil, yola çıkan bir köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, ancak kontrolden çıkarak boş bir araziye devrildi.

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Kazada sürücü Fırat P., oğlu Ali Kemal P. (5) ve babası Kemal P. (70) yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

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Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali Kemal P. ve Kemal P., Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Hastaneye kaldırılan Kemal P., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Cenazesi, otopsi için hastane morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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