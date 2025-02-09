Siirt'te köpeğe çarpmamak için manevra yaptı! Sonrası korkunç...Ölü ve yaralılar var

Kaza, Siirt-Batman kara yolu Şenköy mevkisinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Fırat P. yönetimindeki 34 BBM 417 plakalı otomobil, yola çıkan bir köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, ancak kontrolden çıkarak boş bir araziye devrildi.

Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yapan Sürücü Takla Attı

Kazada sürücü Fırat P., oğlu Ali Kemal P. (5) ve babası Kemal P. (70) yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali Kemal P. ve Kemal P., Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, 50 metre uçtu

Hastaneye kaldırılan Kemal P., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenazesi, otopsi için hastane morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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