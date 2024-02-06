Siirt'te köpek faciası. 1 yaralı

Kaynak: DHA
Siirt'te köpek faciası. 1 yaralı
Siirt'te millet bahçesinde yürüyen Muhammed Yunus Arpacı'ya sokak köpekleri saldırdı. Yaşanan saldırıda Arpacı bacağından yaralandı.

Dün gece saatlerinde millet bahçesinde yürüyen Muhammed Yunus Arpacı, bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bacağından ısırılan Arpacı, köpekten kaçmaya çalışırken ayağını burkarak yere düştü. Arpacı, çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

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"YETKİLİLERDEN SOKAK KÖPEKLERİ KONUSUNU DAHA DA DİKKATE ALMALARINI İSTİYORUM”

Muhammed Yunus Arpacı olayla ilgili yaptığı açıklamada, Parkta yürürken, köpeğin saldırısına uğradığını, köpekten kaçmaya çalışırken daha da çok saldırmaya başladığını o esnada köpeğin bacağını ısırdığını söyledi. Olay esnasında kafasını yere vurduğunu söyleyen Arparcı,"Doktor, tedavimin ardından taburcu etti bizi. 3 günde bir kuduz aşısı olacağım. Ondan sonra tekrardan kontrol edilecek. Benim yerime başka biri de olabilirdi. Ondan dolayı yetkililerden sokak köpekleri konusunu daha da dikkate almalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.

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