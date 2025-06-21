Siirt’te köy yolları sıcak asfaltla buluşuyor

Siirt merkeze bağlı Ekmekçiler ve Bayraktepe köyleri arasındaki 6 kilometrelik grup köy yolu, Bitümlü Sıcak Asfalt (BSK) ile kaplanıyor. Çalışmalarda kullanılan asfalt, İl Özel İdaresi bünyesindeki Asfalt Plenti ve Taş Kırma Tesisinde, yerli ve milli üretim anlayışıyla hazırlanıyor. Malzemeler, iş makineleri ve sahada görevli ekipler tarafından titizlikle uygulanarak, kaliteli ve ekonomik bir yol hizmeti sunulması hedefleniyor. İl Özel İdaresi, kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı, güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamayı amaçlıyor. Modern altyapı yatırımlarıyla bölge halkına değer katmayı sürdüren kurum, 2025 yılı boyunca belirlenen diğer kırsal bölgelerdeki yol çalışmalarına da devam edecek.