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Siirt'te taşlı ve sopalı kavgada 9 kişi yaralandı

Siirt'te iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 9 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 23:13
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Siirt'te taşlı ve sopalı kavgada 9 kişi yaralandı

Siirt'te taşlı ve sopalı kavgada 9 kişi yaralandı
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(AA) - Merkez Yeni Mahalle Aydınlar Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirlerine sandalye ve tabure fırlattığı kavgada 9 kişi yaralandı.

Polis ve çevredekilerce güçlükle sonlandırılan kavganın ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kavgaya karışanların Şirvan ilçesine bağlı komşu iki köyde yaşadıkları öğrenildi.

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