Siirt’te temmuz ayında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Vali Kızılkaya, Temmuz ayında terörle mücadele kapsamında 18 operasyon gerçekleştirildiğini, bu operasyonlar sonucunda 4 PKK mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelede 2023 Temmuz ayına kıyasla asayiş olaylarında yüzde 100 oranında bir azalma sağlandığını belirten Kızılkaya, terör operasyonlarında ise güvenlik güçlerinin inisiyatifinde yüzde 200'lük bir artış kaydedildiğini ifade etti.

Vali Kızılkaya, Temmuz ayında sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 7 kişi ile terör örgütü üyeliğinden aranan 5 kişi olmak üzere toplam 12 kişinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiğini aktardı. Ayrıca, 43 operasyonda 56 şüphelinin yakalandığını ve bu operasyonlar sırasında çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirtti. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede ise 25 operasyon düzenlendiğini ve 54 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını ekledi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında Temmuz ayında 33 olayın aydınlatıldığını ve çeşitli yasa dışı faaliyetlerde bulunan internet sitelerinin kapatıldığını ifade eden Kızılkaya, Siirt genelinde meydana gelen 538 asayiş olayının 477'sinin aydınlatıldığını söyledi. Hırsızlık, dolandırıcılık ve gasp gibi suçlarda etkin bir mücadele yürütüldüğünü belirtti.

Vali Kızılkaya, Temmuz ayında 109 aranan şahsın yakalandığını, Jandarma sorumluluk bölgelerinde 2 ev ve 3 iş yerinden hırsızlık olaylarının aydınlatıldığını, Polis sorumluluk bölgesinde ise toplam 28 suçun tamamının çözüldüğünü açıkladı. Ayrıca, motosiklet hırsızlığı, yankesicilik ve kapkaç gibi olayların yaşanmadığını belirtti.

Yangınlar ve suya girme yasağına ilişkin bilgiler veren Kızılkaya, Temmuz ayında 1 orman, 4 ot ve 7 anız yangınına müdahale edildiğini ve anız yakma yasağına uymayan 3 kişiye idari para cezası uygulandığını belirtti. Baraj ve göletlerde suya girme yasağına uymayan 7 kişiye ise idari para cezası kesildiğini söyledi.

Trafik denetimleri hakkında da bilgi veren Vali Kızılkaya, Temmuz ayında 22 bin 456 aracın denetlendiğini, 20 sürücü belgesinin geri alındığını ve 119 aracın trafikten men edildiğini belirtti. Trafik kurallarına uymayan sürücülere 1142 ceza kesildiğini ve motosiklet kazalarını önlemek amacıyla yapılan denetimlerde 382 sürücüye ceza kesildiğini, 36 motosikletin trafikten men edildiğini söyledi.

Toplantıya, Siirt Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Muharebe Yarbay Murat Kılınç ve ilçe kaymakamları katıldı.