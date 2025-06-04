Siirt’te trafik kazası: Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Siirt’te trafik kazası: Yaralılar var

Siirt'in Kurtalan ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 3 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

zc.jpgEdinilen bilgilere göre, kaza Kurtalan-Batman karayolu Konakpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücü isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar içinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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