Siirt’te tütün hasadı başladı! Mevsimlik istihdam fırsatı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Siirt’te tütün hasadı başladı! Mevsimlik istihdam fırsatı

Kurtalan ilçesindeki Garzan Ovası'nda çiftçiler, aylar önce toprakla buluşturdukları tütün fidelerinin olgunlaşmasıyla birlikte yoğun bir hasat sürecine girdi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde tütün hasadı başladı.

Kurtalan ilçesindeki Garzan Ovası'nda çiftçiler, aylar önce toprakla buluşturdukları tütün fidelerinin olgunlaşmasıyla birlikte yoğun bir hasat sürecine girdi. Temmuz ve Ağustos aylarının sıcak iklim şartları, tütün kurutma işlemi için önemli bir avantaj sağlıyor.

2-006.jpg

Hasat edilen geniş yapraklı tütünler, demetler halinde ipe geçirilerek geleneksel yöntemlerle askılıklara asılıyor. Güneş altında sararıp kuruyan yapraklar daha sonra askılıklardan indirilerek kutulara yerleştiriliyor ve satışa hazır hâle getiriliyor. Bölge ekonomisinde önemli bir yer tutan tütün üretimi, çiftçiler için hem geçim kaynağı hem de mevsimlik istihdam imkanı sunuyor.

Son Haberler
Kalp kırıklığı sessizce öldürüyor! Uzmanlar açıkladı
Kalp kırıklığı sessizce öldürüyor! Uzmanlar açıkladı
Marsilya'yı reddetti, İran'a transfer oldu!
Marsilya'yı reddetti, İran'a transfer oldu!
Ordu’da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı!
Ordu’da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı!
Ehliyet yenilemeyi son güne bıraktılar, kuyrukta esir oldular
Ehliyet yenilemeyi son güne bıraktılar, kuyrukta esir oldular
Uyuduğu sırada kurşunların hedefi oldu!
Uyuduğu sırada kurşunların hedefi oldu!