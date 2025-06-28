Siirt'te ulaşım ağı güçleniyor! 29 köyün bağlantı yolu sıcak asfaltla yenilendi

Kaynak: İHA
Siirt'te ulaşım ağı güçleniyor! 29 köyün bağlantı yolu sıcak asfaltla yenilendi

Siirt'te, Gökçebağ beldesi ile Konacık, Bostancık, Kışlacık, Zorkaya ve bağlı mezraların da aralarında bulunduğu toplam 29 köyün şehirle bağlantısını sağlayan 3 bin 800 metrelik yol sıcak asfaltla kaplandı.

Siirt’te kırsal altyapıya yönelik önemli bir adım atıldı. Gökçebağ beldesi ile Konacık, Bostancık, Kışlacık, Zorkaya ve bağlı mezraları kapsayan toplam 29 köyün şehirle bağlantısını sağlayan 3.800 metrelik yol sıcak asfaltla kaplandı

2025 yılı içinde 550 kilometrelik asfalt yol yapım ve bakım hedefiyle kırsalda büyük bir yol iyileştirme seferberliği başlatıldığını aktaran Vali Kemal Kızılkaya, "Her çizgide güven, her metrede emek var. Asfaltın üzerine çekilen çizgi, aynı zamanda köylerimizin geleceğine atılan net ve kararlı bir imzadır" dedi.

Vali Kızılkaya, çalışmaların kararlılıkla süreceğini ifade etti.

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