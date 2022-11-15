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Siirt’te yakalanan tefecilerin evlerinde çok sayıda tapu ele geçirildi   

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kent merkezinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı.   

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 19:51
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Siirt’te yakalanan tefecilerin evlerinde çok sayıda tapu ele geçirildi   

Siirt’te yakalanan tefecilerin evlerinde çok sayıda tapu ele geçirildi   
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Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tefecilik konulu soruşturma çerçevesinde 7 şüpheli şahsa yönelik Siirt kent genelinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. 

Açıklamada, “Tefecilik yönünde birçok suç kaydı bulunan N.Ş., M.N.Ş., İ.S., H.S., H.S., N.Y. ve A.Y. isimli şahısların maddi sıkıntıları bulunan vatandaşların zor durumlarından yararlanarak yüksek faiz karşılığında para verdikleri, faiz karşılığında para alan vatandaşlara ait mal varlıklarını üzerine geçirmeye çalıştıkları, bu sebeple de çok sayıda vatandaşımızı mağdur ettikleri değerlendirilen şüpheli şahıslara ait iş yeri, ikametlerde ve araçlarda yapılan aramalarda; çok sayıda tapu ve tapu fotokopisi, birçok banka dekontu, faiz ile verdikleri paraları kaydettikleri değerlendirilen birçok dijital materyale el konulmuştur.

Şüpheli M.N.Ş., İ.S., H.S., N.Y ve A.Y. isimli şahıslar adli işlemleri yapılmak üzere gözaltına alınmıştır. Kayıp 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam etmektedir” denildi. 
                           

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