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Valizden 25 kilo uyuşturucu çıktı

Siirt’te durdurulan bir minibüste, yolcu valizinde 25 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 17:08
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Siirt’te yolcunun valizinden 25 kilo uyuşturucu çıktı

Valizden 25 kilo uyuşturucu çıktı
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Siirt’te uygulama noktasında durdurulan minibüste yapılan aramada bir yolcunun valizinde 25 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Veysel Karani beldesi Şehit Bünyamin Torğut uygulama noktasında durdurulan bir minibüste yolcu R.A’nın valizinde 18 kilo 200 gram eroin, 6 kilo 200 gram Afyon Sakızı ve 1 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 
Gözaltına alınan R.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


(Kaynak: İHA)

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