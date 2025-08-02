Siirt’te zabıta denetimleri sürüyor, 392 iş yeri kontrol edildi, 11’ine ceza kesildi

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent estetiğini korumak, yaya güvenliğini sağlamak ve vatandaşların kamu alanlarını sorunsuz kullanabilmesi amacıyla 25 Temmuz - 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda 392 iş yeri denetlenirken, 286'sına uyarı yapıldı. Kurallara uymayan 11 iş yerine ise toplam 15 bin 466 TL idari para cezası uygulandı. Aynı tarihler arasında vatandaşlardan gelen 96 şikayet de değerlendirilerek tamamına müdahale edildi.

Denetimlerde özellikle seyyar satıcılar, kaldırım işgalleri ve hijyen kurallarına aykırı satış yapan işletmelere yönelik kontroller sıklaştırıldı. Mevzuata aykırı uygulamalara gerekli yaptırımlar uygulandı. Gece saatlerinde yapılan denetimlerde ise görüntü kirliliğine neden olan ve gelişi güzel bırakılan 23 el arabası, 1 tahta tezgah ile 51 adet flama, reklam panosu, araç lastiği gibi çeşitli malzemeler toplanarak Ulaşım Müdürlüğü Makine İkmal deposunda muhafaza altına alındı.

Siirt Belediyesi, kamu düzenini, kent estetiğini ve halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.