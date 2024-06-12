Siirt'teki 3 gizemli mezarın sırrı çözülmeyi bekliyor! Askerler etrafında nöbet tutuyor

Siirt'in Aktaş köyünde bulunan ve Şeyh Ali Segirka olarak tanınan tarihi türbenin restorasyon faaliyetleri esnasında, beklenmedik bir keşif yapıldı. Uzun yıllardır bölge halkının ziyaret ettiği ve çeşitli ritüeller için kullandığı bu mekanda, tek bir mezar yerine üç ayrı mezarın varlığı ortaya çıkarıldı.

2017'de türbe olarak tescillenen bu alanda, 3 Haziran 2024 tarihinde restorasyon çalışmalarını sürdüren ekipler, mezarın altında üç farklı kişiye ait olduğu düşünülen mezarlarla karşılaştı. Bu durum üzerine, ilgili makamlar olan Siirt Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve jandarma birimlerine bilgi verildi. Olayın ardından türbede güvenlik önlemleri artırılarak, alana jandarma güvenlik güçleri konuşlandırıldı.

Aktaş köyünün tarihi bir mirası daha gün yüzüne çıktı. Köy muhtarı Mehmet Can Kezer, yüzyıllardır köyde bulunan ve halk arasında Şeyh Ali olarak bilinen türbenin, 8-10 kuşak öncesine dayandığını ifade etti.

Her yıl mayıs ayında köylülerin ve civar halkın katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerle anılan türbe, 2017 yılında hayırseverlerin desteğiyle restore edilmeye başlandı. Restorasyon sırasında, daha önce bilinen tek mezarın yanı sıra üç mezarın daha keşfedildiği belirtildi. Kezer, bu önemli keşif üzerine Siirt Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve jandarmaya bilgi verildiğini söyledi. Türbenin ve keşfedilen mezarların tarihi önemi, bölge halkının kültürel mirasına ışık tutuyor.

Kezer, birkaç gündür bölgenin jandarma kontrolünde olduğunu belirtti ve her saat başı nöbet tutulduğunu ifade etti. İlgili arkeolojik buluntuların ne olduğu henüz bilinmemekle birlikte, Kezer'in tahminlerine göre, bulunanlar büyük kişilikler veya önemli alimler olabilir. Ayrıca, buluntuların şehit veya sahabe olma ihtimali de bulunuyor.

Yerel halkın uzun süredir ziyaret ettiği ve dua ettiği bu alanın, Şeyh Ali Segirka'nın ziyaretgahı olduğuna inanılıyor. Kezer, durumun tüm yetkililere bildirildiğini ve Batman Müzesi'nden bir arkeoloğun inceleme yapmak üzere bölgeye geleceğini aktardı.