Sık sık adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştı! 15 günlük kaçış sona erdi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Sakarya’da arkadaşını tabancayla vuran M.S., 15 gün sonra Sapanca’daki bungalov evde yakalandı. Şüpheli suç aleti tabancayı nereye gömdüğünü itiraf etti. Jandarma zanlının gösterdiği yeri kazarak silahı buldu.

Olay, 5 Haziran 2025 tarihinde Arifiye ilçesi Mollaköy Mahallesi Göletler mevkisinde meydana geldi. M.S., iddiaya göre, birlikte içki içtiği arkadaşını, çıkan tartışma sonrası tabancayla vurarak yaralayıp, kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada M.S.'nin izini kaybettirmek için sık sık adres ve cep telefonu değiştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, şüphelinin temas kurabileceği ve gidebileceği tüm adresleri takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonucunda, M.S.'nin Sapanca ilçesindeki bir bungalov evde saklandığı belirlendi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinde olayda kullandığı tabancayı kendi evinin yakınlarındaki bir bahçeye gömdüğünü söyleyen M.S.'nin tarif ettiği yerde yapılan aramada silah toprağa gömülü şekilde bulunarak muhafaza altına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sık sık adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştı! 15 günlük kaçış sona erdi

Sık sık adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştı! 15 günlük kaçış sona erdi

Sık sık adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştı! 15 günlük kaçış sona erdi

Sık sık adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştı! 15 günlük kaçış sona erdi

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