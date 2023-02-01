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Şikayet arttıkça beyin zarar görür mü?

Stresli yaşam ve sürekli şikayet etmek yaşam kalitesini düşürüyor. Yapılan bir araştırma ile şikayet etmenin beyne verdiği zararlar ortaya çıktı. Ayrıca sadece şikayet etmek değil başkasının şikayetini dinlemek de iyi değil. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 08:01
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Şikayet arttıkça beyin zarar görür

Şikayet arttıkça beyin zarar görür mü?
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Stanford Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, şikayet etmek; hafıza ve problem çözmeden sorumlu olan hipokampusun boyutunu küçültüyor. Uzmanlar, ne kadar sık şikayet edilirse, olumsuz düşünme olasılığının da arttığını belirtiyor.
Şikayet etmek, çok sık söylenmek, sürekli olumsuz düşüncelere kapılmak… Bunların hepsi, yaşam kalitesini düşürürken aynı zamanda beyne de zarar veriyor.

DERT BABASI OLMAK DA BEYNE ZARAR VERİYOR

Araştırma, birinin şikayetini 30 dakikadan fazla dinlemenin de beyne zarar verdiğini ortaya çıkardı. Uzmanlar, ortada kaçınılması gereken bir durum yokken yersiz bir stres yaşamaya sebep olan şikayet etmenin, kortizol, şeker ve tansiyon oranlarını yükselttiğini belirtiyor.

Stres oranı arttıkça beynin zarar görme oranı da artıyor. Uzmanlar, şikayet etmenini öksidatif reaksiyonların ve iltihabi reaksiyonların artması sonucu nöron kaybına neden olabileceğini söylüyor.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ NE?

Uzmanlar, duruma çözüm olarak profesyonel destek alarak terapi yöntemlerine başvurulmasını öneriyor. Bireysel olarak da olumlu düşünme eylemlerinde bulunmak gerektiğini vurguluyor.

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